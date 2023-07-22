Günay Güvenç, Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatifini arayan Galatasaray, Gaziantep FK'nın kaptanı Günay Güvenç'i transfer etti.

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Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray ve Gaziantep FK, Günay Güvenç transferi için anlaşmaya vardı.

250 bin euro bonservis

Anlaşmaya göre sarı kırmızılı takım, oyuncu için Gaziantep'e 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Batuhan Şen de bir sezon Güneydoğu ekibinde kiralık olarak forma giyecek.

Günay ile Galatasaray arasında son detayların görüşüldüğü ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.