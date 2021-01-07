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Günay Güvenç'in sözleşmesi uzatılıyor
Gaziantep yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaleci Günay Güvenç ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki file bekçisinin kontratı 3 yıl daha uzatılacak.
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 14:59
- Güncelleme : 07.01.2021 - 15:25
Günay Güvenç, uzun yıllar daha Gaziantep'i kalesini korumaya hazırlanıyor...
Gaziantep Güneş gazetesinden Ali Budak'ın haberine göre; sezon sonu sözleşmesi sona eren kırmızı siyahlı oyuncu Günay'ın kontratını uzatmayı planlayan Gaziantep FK yönetimi, bugün tesislerde menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.
ANLAŞMA 3 YILLIK
Gaziantep'te kalmak isteyen Günay için yapılan görüşme olumlu geçerken, taraflar her konuda anlaşarak masadan kalktı.
Günay ile yapılacak olan yeni kontratın 3 yıl olacağı öğrenildi.