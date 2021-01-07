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Günay Güvenç'in sözleşmesi uzatılıyor

Günay Güvenç'in sözleşmesi uzatılıyor

Gaziantep yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaleci Günay Güvenç ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki file bekçisinin kontratı 3 yıl daha uzatılacak.