Euro
8.9836
-0.28%
Dolar
7.3122
0.09%
Altın
450.78
-0.01%
Borsa
1.514
0.56%
Bitcoin
280.563
9.81%
EXEN Coin
10.86
-1.98%
15ºC
İstanbul
Puslu güneşli 15 C

    Günay Güvenç'in sözleşmesi uzatılıyor

    Gaziantep yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaleci Günay Güvenç ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki file bekçisinin kontratı 3 yıl daha uzatılacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 15:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Günay Güvenç'in sözleşmesi uzatılıyor

    Günay Güvenç, uzun yıllar daha Gaziantep'i kalesini korumaya hazırlanıyor...

    Gaziantep Güneş gazetesinden Ali Budak'ın haberine göre; sezon sonu sözleşmesi sona eren kırmızı siyahlı oyuncu Günay'ın kontratını uzatmayı planlayan Gaziantep FK yönetimi, bugün tesislerde menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    ANLAŞMA 3 YILLIK

    Gaziantep'te kalmak isteyen Günay için yapılan görüşme olumlu geçerken, taraflar her konuda anlaşarak masadan kalktı.

    Günay ile yapılacak olan yeni kontratın 3 yıl olacağı öğrenildi.

    Günay Güvenç in sözleşmesi uzatılıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir