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    Gustavo Assunçao, Galatasaray'da

    Gustavo Assunçao, Galatasaray'da

    6 numara transferi için son güne kadar birçok isimle temaslarını sürdüren Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu 1 yıllığına kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 13:25
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    Transfer döneminin son gününde sarı-kırmızılılar, listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürürken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

    Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao forması giyen 21 yaşındaki ön libero Gustavo Assunçao, Galatasaray'ın Twitter hesabını takibe aldı.

    Gustavo Assunçao, Galatasaray da #1

    KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI

    Edinilen bilgiye göre; Gustavo Assunçao'nun bugün saat 15:50'de İstanbul'da olması bekleniyor.

    Genç futbolcu ile Galatasaray, Portekiz Ligi ekibi Famalicao ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık anlaşmasına vardı.

    Gustavo Assunçao, bu sezon 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.

    Gustavo Assunçao, Galatasaray da #2

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