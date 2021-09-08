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Gustavo Assunçao, Galatasaray'da
6 numara transferi için son güne kadar birçok isimle temaslarını sürdüren Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu 1 yıllığına kiraladı.
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 12:31
- Güncelleme : 08.09.2021 - 13:25
Transfer döneminin son gününde sarı-kırmızılılar, listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürürken beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao forması giyen 21 yaşındaki ön libero Gustavo Assunçao, Galatasaray'ın Twitter hesabını takibe aldı.
KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI
Edinilen bilgiye göre; Gustavo Assunçao'nun bugün saat 15:50'de İstanbul'da olması bekleniyor.
Genç futbolcu ile Galatasaray, Portekiz Ligi ekibi Famalicao ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık anlaşmasına vardı.
Gustavo Assunçao, bu sezon 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.