Gustavo, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Lyon'dan gelen teklifi geri çevirdi.

Fenerbahçe'nin ekonomik anlamda hareket alanı kazanmak için satış listesine koyduğu ve 10 milyon euro bonservis geliri hedeflediği Gustavo için Lyon resmen devreye girerek sarı-lacivertli yönetim ile masaya oturmuştu.

Sarı-lacivertlilerle yapılan son görüşmede tecrübeli oyuncu için 6 milyon euroluk bonservis bedeli öneren Fransızlar, anlaşmanın olması durumunda Brezilyalı futbolcu ile de görüşmelere başlamayı planlayacaktı ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.

YÖNETİME KALMAK İSTİYORUM DEDİ

Fenerbahçe'den yıllık 2.7 milyon euro alan Gustavo, takımda kalma kararı aldı.

Fransa'ya dönmek istemeyen Gustavo, sarı-lacivertli yönetim ile yaptığı ilk görüşmede, kariyerine Fenerbahçe forması altında devam etmek istediğini dile getirdi.