Gustavo Henrique, Fenerbahçe için geliyor

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini bitiriyor.

Fenerbahçe bir süredir gündeminde bulunan Gustavo Henrique'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli ekip transfer için oyuncunun kulübü Flamengo ile anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından Gustavo Henrique, İstanbul'a davet edildi.

Sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique’nin transferi konusunda 2.5 milyon euro bonservis bedeline ek bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

3 yıllık sözleşme imzalanacak

Yönetim, oyuncu tarafı ile de anlaştı. Fenerbahçe, Henrique ile yıllığı 1 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transferin resmi evrak işlemlerinin ardından kısa sürede resmiyete kavuşması bekleniyor.

1.96 boyunda

29 yaşındaki Gustavo Henrique güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. 1.96 boyundaki deneyimli stoper hava hakimiyetiyle ön planda.

Kariyerine Santos'ta başlayan Henrique, 2012'de A takıma yükseldi ve uzun süre siyah-beyazlı formayı giydi. 2020'nin Ocak ayında Brezilyalı savunmacı bonservissiz bir şekilde Flamengo'ya imza attı.

Jesus’la da çalıştı

Flamengo ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Henrique, kısa bir süre Jorge Jesus ile de çalıştı.

29 yaşındaki Gustavo Henrique, 83 maç formasını giydiği Flamengo’da 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Gustavo Henrique geçmişte alt yaş gruplarında oynamasına karşın Brezilya Milli Takımı formasını hiç giymedi.