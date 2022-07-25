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    Gustavo Henrique, Fenerbahçe için geliyor

    Gustavo Henrique, Fenerbahçe için geliyor

    Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini bitiriyor.
    • 25.07.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:32
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    Fenerbahçe bir süredir gündeminde bulunan Gustavo Henrique'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    Sarı-lacivertli ekip transfer için oyuncunun kulübü Flamengo ile anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından Gustavo Henrique, İstanbul'a davet edildi.

    Sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique’nin transferi konusunda 2.5 milyon euro bonservis bedeline ek bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

    Gustavo Henrique, Fenerbahçe için geliyor #1

    3 yıllık sözleşme imzalanacak

    Yönetim, oyuncu tarafı ile de anlaştı. Fenerbahçe, Henrique ile yıllığı 1 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Transferin resmi evrak işlemlerinin ardından kısa sürede resmiyete kavuşması bekleniyor.

    Gustavo Henrique, Fenerbahçe için geliyor #2

    1.96 boyunda

    29 yaşındaki Gustavo Henrique güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. 1.96 boyundaki deneyimli stoper hava hakimiyetiyle ön planda.

    Kariyerine Santos'ta başlayan Henrique, 2012'de A takıma yükseldi ve uzun süre siyah-beyazlı formayı giydi. 2020'nin Ocak ayında Brezilyalı savunmacı bonservissiz bir şekilde Flamengo'ya imza attı.

    Gustavo Henrique, Fenerbahçe için geliyor #3

    Jesus’la da çalıştı

    Flamengo ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Henrique, kısa bir süre Jorge Jesus ile de çalıştı.

    29 yaşındaki Gustavo Henrique, 83 maç formasını giydiği Flamengo’da 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

    Gustavo Henrique geçmişte alt yaş gruplarında oynamasına karşın Brezilya Milli Takımı formasını hiç giymedi.


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