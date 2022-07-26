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    Gustavo Henrique'nin geliş saati belli oldu

    Gustavo Henrique'nin geliş saati belli oldu

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, 18.30'da İstanbul'a gelecek.
    • 26.07.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 13:40
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    Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper transferi için hamlesini yaptı.

    Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde yer alan Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirdi. 29 yaşındaki futbolcu, bugün 18.30'da İstanbul'da olacak.

    Gustavo Henrique nin geliş saati belli oldu #1

    3 yıllık kontrat imzalanacak

    Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacağı kaydedildi.

    Gustavo Henrique ve temsilcisi Luis Augusto, sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacak.

    Gustavo Henrique nin geliş saati belli oldu #2

    Altay'la benzerliği göze çarptı

    Sarı-lacivertlilere katılacak Henrique'nin, Altay ile benzerliği göze çarptı.

    Sosyal medyada taraftarlar, Altay, Berisha ve Henrique üçlüsünün fotoğrafını koyarak benzerliklerini gösterdi.

    Gustavo Henrique nin geliş saati belli oldu #3

    Altay Bayındır ve Berisha'nın benzerliği / Haberi için tıklayın

    Gustavo Henrique nin geliş saati belli oldu #4


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