Gustavo Henrique'nin geliş saati belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, 18.30'da İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper transferi için hamlesini yaptı.

Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde yer alan Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirdi. 29 yaşındaki futbolcu, bugün 18.30'da İstanbul'da olacak.

3 yıllık kontrat imzalanacak

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacağı kaydedildi.

Gustavo Henrique ve temsilcisi Luis Augusto, sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacak.

Altay'la benzerliği göze çarptı

Sarı-lacivertlilere katılacak Henrique'nin, Altay ile benzerliği göze çarptı.

Sosyal medyada taraftarlar, Altay, Berisha ve Henrique üçlüsünün fotoğrafını koyarak benzerliklerini gösterdi.

Altay Bayındır ve Berisha'nın benzerliği / Haberi için tıklayın