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    Güven Yalçın, Beşiktaş'la sözleşmesini uzatıyor

    Gelecek sezon hazırlıklarına kadrodaki bazı oyuncuları tutmakla başlayan Beşiktaş, Güven Yalçın ile yoluna devam etmeyi düşünüyor. Oyuncu ile anlaşma konusunda sona gelindiği belirtildi.
    • 12.05.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 09:57
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    Güven Yalçın, Beşiktaş'la sözleşmesini uzatıyor

    Süper Lig'de tüm takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

    Beşiktaş'ta da transfer gündemi yoğun geçerken siyah-beyazlı ekip, şu an kadroda bulunan oyuncuları ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

    Güven Yalçın, Beşiktaş la sözleşmesini uzatıyor #1

    Güven Yalçın ile yola devam

    Valerian Ismael önderliğinde kadro planlamasını yapan Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek isimlerden biri olan genç golcü Güven Yalçın ile sözleşme yenileyeceğini bildirdi.

    Maaş konusundaki ufak prüzlerin de çözülmesinin ardından imzaların atılacağı düşünülüyor.

    Güven Yalçın, Beşiktaş la sözleşmesini uzatıyor #2

    6 gol ve 3 asist

    23 yaşındaki oyuncu, zaman zaman performansıyla eleştirilse de bu sezon 32 maçta şans buldu. 6 gol ve 3 asistle öne çıktı.

    Güven Yalçın, Beşiktaş la sözleşmesini uzatıyor #3


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