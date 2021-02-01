Euro
8.7567
-1.45%
Dolar
7.2378
-1.11%
Altın
433.42
-0.03%
Borsa
1.491
1.18%
Bitcoin
247.130
2.01%
EXEN Coin
17.99
2.50%
15ºC
İstanbul
Puslu güneşli 15 C

    Güven Yalçın resmen Lecce'de

    Beşiktaş'ın Serie B ekibi Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın, İtalya'ya gitti.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güven Yalçın resmen Lecce'de

    Cenk Tosun transferiyle forvet hattını güçlendiren Beşiktaş'ta, forma şansı azalan Güven Yalçın takımdan ayrıldı.

    Serie B ekibi Lecce ile anlaşan 22 yaşındaki oyuncu, bugün İtalya'ya gitti.

    Yeni takımının atkısıyla poz veren Güven, sezon sonuna kadar İtalyan ekibinde forma giyecek.

    Güven Yalçın resmen Lecce de #1

    SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO

    Lecce yönetimi, eğer golcü oyuncunun bonservisini almak isterse, Beşiktaş'a 5 milyon euro ödeyecek.

    Güven Yalçın resmen Lecce de #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir