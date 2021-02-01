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Güven Yalçın resmen Lecce'de
Beşiktaş'ın Serie B ekibi Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın, İtalya'ya gitti.
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 12:32
- Güncelleme : 01.02.2021 - 12:43
Cenk Tosun transferiyle forvet hattını güçlendiren Beşiktaş'ta, forma şansı azalan Güven Yalçın takımdan ayrıldı.
Serie B ekibi Lecce ile anlaşan 22 yaşındaki oyuncu, bugün İtalya'ya gitti.
Yeni takımının atkısıyla poz veren Güven, sezon sonuna kadar İtalyan ekibinde forma giyecek.
SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO
Lecce yönetimi, eğer golcü oyuncunun bonservisini almak isterse, Beşiktaş'a 5 milyon euro ödeyecek.