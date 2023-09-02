Güven Yalçın'a Süper Lig'den 2 talip Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması da diyen Güven Yalçın'a, Gaziantep FK ve Kayserispor talip oldu.

ensonhaber.com Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla İtalya Serie B'de şampiyonluk yaşayan Güven Yalçın'a Süper Lig ekipleri talip oldu. Gaziantep FK ve transfer yasağını kaldırma çalışmaları yapan Kayserispor'un 24 yaşındaki forvetle ilgilendiği öğrenildi. Takımdan kiralık olarak ayrılmaya hazırlanan Güven, Süper Lig'den gelen tekliflere sıcak bakıyor. 2018'de geldiği Beşiktaş'ta 101 maçta 20 gol ve 7 asistle oynayan başarılı oyuncu, ardından Lecce ve Genoa formaları giydi. Güven Yalçın'ın, Genoa ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. 25 maça çıktı Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 25 resmi maça çıkan Güven Yalçın bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.

Google News

Abone Ol