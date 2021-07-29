Haaland: Ben 175 milyon euro etmem

Haaland: Ben 175 milyon euro etmem

Erling Haaland, Chelsea iddialarına, "Chelsea mi? Umarım söylentidir. Bir insana verilmesi için 175 milyon euro çok büyük bir miktar" ifadeleriyle yanıt verdi.

Dortmund’da geçirdiği süre boyunca 153 maçta 106 gol atan Erling Haaland, son zamanlarda büyük kulüplerin radarında yer alıyordu.

Adı sık sık Real Madrid ve Manchester City gibi takımlarla anılan Haaland, son zamanlarda ise Chelsea’nin transfer gündeminde yer alıyor.

“BURADA 3 YILIM DAHA VAR”

Takımdaki geleceği sürekli tartışma konusu olan Norveçli yıldız, “Burada 3 yılım daha var ve kupalar kazanmak istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

“175 MİLYON EURO BÜYÜK MİKTAR”

Haaland’ın, çıkan Chelsea haberleri üzerine yorum yaptığı iddia edildi. Genç yıldızın, "Chelsea mi? Umarım söylentidir. Bir insana verilmesi için 175 milyon euro çok büyük bir miktar." dediği ifade edildi.