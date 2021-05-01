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    İspanyol basını: Haaland’ı alacak para Madrid’de

    Norveçli yıldız Haaland'ın menajeri Mino Raiola verdiği son röportajda Erling Haaland’ı almak için yeterli paranın Real Madrid’de olduğunu söyledi
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 14:26
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    İspanyol basını: Haaland’ı alacak para Madrid’de

    Bu sezon oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren genç yetenek Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarına girmiş bulunmakta.

    Borussia Dortmund ve Norveç milli takımında bu sezon 42 maça çıkan Haaland, 43 gol 10 asistlik performansıyla göz dolduruyor.

    İspanyol basını: Haaland’ı alacak para Madrid’de #1

    SÖZLEŞME İMZALAYACAK PARASI VAR

    İtalyan menajer Mino Raiola İspanya'nın AS gazetesine verdiği röportajda, Haaland’ın sorulması üzerine “Real Madrid'in Haaland’la sözleşme imzalayabilecek parası var ” açıklamalarını yaptı.

    İspanyol basını: Haaland’ı alacak para Madrid’de #2

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