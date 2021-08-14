Haaland'ın geleceği şekilleniyor

Borussia Dortmund'daki geleceği merak konusu olan golcü oyuncu Erling Haaland için kritik haftaya giriliyor.

Geçtiğimiz sezon attığı 41 golle sezona damga vuran Erling Haaland'ın bu yaz takımından ayrılması artık sürpriz olarak görülüyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Norveçli yıldızın bu yaz Borussia Dortmund'dan ayrılmasının artık zora girdiğini ifade etti.

Haaland'ın adı Real Madrid ve Man City gibi takımlarla anılmış, son olarak Chelsea'nin golcü oyuncu için şartları zorlayabileceği ifade edilmişti. Chelsea'nin Lukaku'yu transfer etmesi, bu ihtimali ortadan kaldırmış oldu.

KRİTİK 7 GÜN

Harry Kane'in transferini henüz sonuçlandıramayan Man City'nin ise Haaland'ı alması için en kritik dönem ise önümüzdeki yedi gün olarak gösterildi.

Daha önce çıkan haberlerde, Erling Haaland'ın hayalinin Real Madrid'de oynamak olduğu ifade edilmişti.