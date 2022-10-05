Haaland'ın sözleşmesindeki Real Madrid maddesi

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın sözleşmesindeki Real Madrid detayı şaşırttı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Erling Haaland ile ilgili dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Erling Haaland'ın sözleşmesinde 2024 yılında Real Madrid'e gitmek için City'den ayrılmasına izin verecek bir madde olduğu ifade edildi.

Haziran ayında 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki golcü, City'de 17 gol kaydetti. Haaland son oynanan Manchester United derbisinde de üst üste 3. kez hat-trick yapmıştı.

"Real Madrid, konuşmadan alır"

Real Madrid'in eski oyuncularından biri olan ve Malaga'nın başkanlığını da yapan Fernando Sanz, Haaland ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Sanz, "Haaland, iki yıl sonra ayrılmasına izin veren ancak; transferde önceliği Real Madrid olan bir maddeyi sözleşmeye koydurdu. Haaland için ikinci yılda bir çıkış maddesi var ve Real Madrid adına avantajlı bir durum oluşturuyor. Madrid gereken parayı verir ve Haaland'ı City ile konuşmadan alabilir." dedi.

City yeni sözleşme önerecek

ESPN’in haberine göre; Manchester City, adı daha önce de Real Madrid’le anılan Norveçli oyuncusu için yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Real Madrid’in 2024’te serbest kalma maddesi aktif olacak oyuncuyu, transfer etme planı olduğu iddia edildi. İngiliz ekibi Manchester City, Real Madrid’e yıldız oyuncusunu kapma fırsatını vermek istemiyor.

"Madrid, 200 milyon euroya transfer edebilir"

El Chiringuito TV'nin haberine göre, 22 yaşındaki forvet, City'ye transfer olduğunda sözleşmesinde yer alan madde sayesinde 2024'te 200 milyon euro karşılığında transfer edilebilir.

Takımıyla 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Haaland, haftalık 375 bin pound civarında bir bedel kazanıyor. Haftalık 400 bin pound kazanan Kevin De Bruyne bu alanda takımın zirvesinde bulunuyor. City'nin yeni sözleşmeyle, Norveçli'yi takımın en çok kazanan oyuncusu yapması muhtemel olacak.

Premier Lig’de bu sezon 8 maça çıkan golcü oyuncu, bu maçlarda takımına 14 gollük katkı sağladı.