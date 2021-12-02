Hagi'nin rotası Premier Lig'e çevrildi

Glasgow Rangers'ın şampiyonluğunda 8 gol ve 11 asistle önemli pay sahibi olan Ianis Hagi, eski teknik direktörü Steven Gerrard ile buluşmak istiyor.

İngiltere Premier Ligi'nde Dean Smith'in gönderilmesinin ardından teknik direktörlüğe getirilen Steven Gerrard, eski oyuncusu Ianis Hagi ile buluşabilir. İngiliz medyası, İskoçya'da Glasgow Rangers'ı şampiyonluğa taşıyan Gerrard'ın, bu başarıda önemli pay sahibi olan Ianis Hagi'yi transfer etmek istediğini yazdı.

İsmi Galatasaray'ın yanı sıra İtalyan ekipleri Roma ve Lazio, İspanyol temsilcisi Sevilla ve Fransız Lyon ile de anılan 23 yaşındaki oyuncunun, Aston Villa'ya 18 milyon pounda mal olabileceği kaydedildi. Daily Record gazetesi, bu iddiayı ortaya atarken; diğer basın organları, transferin 9 milyon pound bonservis bedeliyle sonlandırılabileceğini yazdı.

“IANIS İLE İLİŞKİMİZİN GELİŞMESİ KISA SÜRDÜ”

Mayıs 2020'de Hagi'yi Genk'ten önce kiralık olarak takımına katan ardından oyuncunun bonservisini alan Steven Gerrard ise Rumen oyuncu için, "Ianis ile ilişkimizin gelişmesi kısa sürdü. Kendisine bir şeyler öğretmek isteyen bir teknik direktörle çalışmaktan mutluluk duyuyordu ve bu her antrenmanı daha iyi hale getirdi." açıklamasını yapmıştı.

“BABAM İLE AYNI MENTALİTEYE SAHİP”

The Athletic'in Kasım sayısına röportaj veren Hagi, Steven Gerrard ile ilgili olarak, "Steven Gerrard'ı teknik direktörlükten tanıyorum. Tarihin en iyi orta saha oyuncularından birinin beni çalıştırması çok ilgi çekiciydi. Teknik direktörlük konusunda babam ile aynı mentaliteye sahip. Kazanamadığımız bazı maçlardan sonra babamla telefonda konuşurken, Steven Gerrard'ın maç sonraki konuşmalarıyla aynı ifadeleri kullanıyor. Sadece hocamın sözlerini tekrarlıyordu. Futbol hakkında aynı şekilde düşünmeleri inanılmaz; çünkü ikisi de üst düzey oynadılar ve şampiyon nasıl olunur biliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, geçen sezonki şampiyonlukta kilit rollerden birini oynadı. 23 yaşındaki oyuncu sekiz gol atarken, İskoçya Ligi ve Avrupa Ligi'nde toplam 12 asist yaptı. Rumen oyuncu, geçen yıl kulübün en iyi genç oyuncusu seçildi.