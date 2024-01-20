Hajduk Split'e transfer olan Ivan Perisic, 1 euro maaş alacak

Hırvatistan Ligi'nde 19 maç sonunda topladığı 41 puanla en yakın rakibi Rijeka'nın 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Mislav Karaoglan'ın çalıştırdığı Hajduk Split, kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirdi.
Hajduk Split, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan Ivan Perisic'i yarım sezonluğuna kiraladığını resmen duyurdu.
Yıllar sonra geri döndü
Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncu, haziran ayı sonrası da yoluna Hajduk Split'te devam edecek.
Futbola 2004 senesinde Hajduk Split altyapısında başlayan 34 yaşındaki yıldız, 2006 yılında ayrıldığı takımına yaklaşık 17.5 yıl sonra dönmüş oldu.
1 euro maaş alacak
Öte yandan Hajduk Split'in Ivan Perisic'e vereceği maaş sosyal medyada gündem yarattı.
Split, geçtiğimi haftalarda kadrosuna kattığı Hırvat golcü Nikola Kalinic gibi Ivan Perisic'e de 1 euro maaş verecek.
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