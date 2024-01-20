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Hajduk Split'e transfer olan Ivan Perisic, 1 euro maaş alacak

Hajduk Split'e transfer olan Ivan Perisic, 1 euro maaş alacak Hajduk Split altyapısında yetişen Ivan Perisic, 17.5 yıl sonra yuvaya geri döndü. Hırvat ekibi, Nikola Kalinic gibi Ivan Perisic'e de 1 euro maaş ödeyecek.