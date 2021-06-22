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Hakan Çalhanoğlu: Her şey için teşekkürler Milan
Inter'le anlaşan Hakan Çalhanoğlu Milan'a, "Her şey için teşekkürler Milan." paylaşımıyla veda etti.
- Haber Merkezi
- 22.06.2021 - 18:41
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da son şampiyon Inter ile anlaştı.
27 yaşındaki Çalhanoğlu, resmi sözleşme öncesi Milano'da sağlık kontrolünden geçti.
Inter'in kısa bir süre içerisinde transferi açıklaması bekleniyor.
"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER MILAN"
Açıklama öncesinde Çalhanoğlu'ndan veda paylaşımı geldi. Instagram hesabından paylaşımda bulunan milli futbolcu, "Her şey için teşekkürler Milan" notunu düştü.
Çalhanoğlu paylaşımında Milan'daki günlerinden anıları video halinde yayınladı.