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Hakan Çalhanoğlu: Her şey için teşekkürler Milan

Hakan Çalhanoğlu: Her şey için teşekkürler Milan

Inter'le anlaşan Hakan Çalhanoğlu Milan'a, "Her şey için teşekkürler Milan." paylaşımıyla veda etti.