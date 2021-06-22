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Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolünde

Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolünde

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'nın bir diğer güçlü ekibi Inter için sağlık kontrolünden geçti.