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Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolünde
Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'nın bir diğer güçlü ekibi Inter için sağlık kontrolünden geçti.
- Haber Merkezi
- 22.06.2021 - 12:48
- Güncelleme : 22.06.2021 - 13:53
27 yaşındaki milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, resmi sözleşme öncesi sağlık kontrolünden geçmek için Milano'daki hastaneye giriş yaptı.
ÇALHANOĞLU INTER İÇİN KONTROLDE
Dün gece eşi Sinem Çalhanoğlu ile İtalya’ya inen Hakan’ın resmi imzayı atmadan önce ilk durağı hastane oldu.
EURO2020’de eleştirilerin odağında olan oyunculardan olan Hakan Çalhanoğlu, Milan’la sözleşmesinin bitmesiyle birlikte başka bir başkent ekibi Inter’e transfer olmuştu.
Milan formasıyla geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Çalhanoğlu, 9 gol 12 asistlik bir performans gösterdi.