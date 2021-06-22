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Hakan Çalhanoğlu Inter'de
Inter, geçen sezon Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile 3 yıllığına anlaştı.
- Haber Merkezi
- 22.06.2021 - 19:32
- Güncelleme : 22.06.2021 - 20:26
Inter Hakan Çalhanoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Inter, geçen sezon Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile anlaştı.
Inter, Milan ile sözleşmesi biten Çalhanoğlu'na bonservis bedeli ödemedi. Çalhanoğlu 2024 yılına kadar Inter formasını terletecek.
YILLIK 5 MİLYON EURO
3 yıllık sözleşmede Hakan Çalhanoğlu, yılda 5 milyon euro garanti ücret alacak.
Çalhanoğlu geçtiğimiz sezon Milan Formasıyla, 43 resmi maça çıkmış, fileleri 9 kez sarsarken 12 de asist yapmıştı.
"HOŞ GELDİN HAKAN"
Inter transfer paylaşımının ardınan yeni bir paylaşım daha yaparak, "Hoş geldin Hakan" notunu düştü.