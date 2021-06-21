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    Hakan Çalhanoğlu, Inter'le anlaştı

    Hakan Çalhanoğlu, Inter'le anlaştı

    Milan'la sözleşmesi biten Hakan Çalhanoğlu, Inter ile kesin olarak anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 09:38
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    İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezon Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, takımla sözleşmesi sona ermişti.

    Milli futbolcunun adı, Glatasaray ve Juventus gibi takımlarla anılmıştı. İtalya'da kalmayı planlayan Çalhanoğlu, Juventus yerine son şampiyon Inter'i seçti.

    27 yaşındaki orta saha oyuncusu kulüple prensip anlaşmasına vardı.

    Hakan Çalhanoğlu, Inter le anlaştı #1

    KISA SÜRE İÇİNDE İMZA ATACAK

    Sky Sports'un haberine göre, tarafların kesin olarak anlaşmaya vardığı ve Hakan'ın kısa süre içerisinde resmen imza atacağı, Inter'in kadrosuna katılacağı öğrenildi.

    Milan formasıyla geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Çalhanoğlu, 9 gol 12 asistlik bir performans gösterdi.

    Hakan Çalhanoğlu, Inter le anlaştı #2

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