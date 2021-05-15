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    Hakan Çalhanoğlu Juventus’a doğru

    Milan forması giyen Milli Futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun sezon sonu Juvetus’a transferi konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 15:28
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    Hakan Çalhanoğlu Juventus’a doğru

    Milan’la henüz sözleşme yenilemeyen Çalhanoğlu’nun Juventus’a transfer olacaği iddia ediliyor.

    Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu henüz İtalyan ekibiyle sözleşme yenilemedi.

    Yıllık ücretinin artırılmasını isteyen tecrübeli orta saha bu miktarı karşılayabileceğini belirten Juventus’a çok yakın.

    Hakan Çalhanoğlu Juventus’a doğru #1

    JUVE MAAŞ TALEBİNİ KARŞILAMAYA HAZIR

    Calciomercato’nun haberine göre Juventus'un Hakan'ın istediği yıllık 5 milyon euroluk maaş talebini karşılamaya hazır olduğu belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Torino ekibine imza atması bekleniyor.

    Hakan Çalhanoğlu bu sezon çıktığı toplam 41 maçta 9 gol 12 asistlik performans sergiledi.

    Hakan Çalhanoğlu Juventus’a doğru #2

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