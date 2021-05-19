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Hakan Çalhanoğlu'na Katar'dan talip çıktı

Hakan Çalhanoğlu'na Katar'dan talip çıktı

Milan ile biten sözleşmesini uzatma görüşmelerini sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Al-Duhail'in talip olduğu ve 3 yıl için toplamda 32 milyon Euro garanti ücret önerdiği öğrenildi.