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- Hakan Çalhanoğlu'na Katar'dan talip çıktı
Hakan Çalhanoğlu'na Katar'dan talip çıktı
Milan ile biten sözleşmesini uzatma görüşmelerini sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Al-Duhail'in talip olduğu ve 3 yıl için toplamda 32 milyon Euro garanti ücret önerdiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 19.05.2021 - 15:55
Katar ekibi Al-Duhail, Milan'ın yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu.
28 MİLYON MAAŞ 8 MİLYON İMZA PARASI
SkySports'ta yer alan habere göre, Al-Duhail milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme karşılığında 24 milyon euro maaş teklif etti.
İmza parası olarak 8 milyon euro teklif eden Katar kulübünün, gelecek hafta yıldız futbolcunun menajeriyle görüşeceği belirtildi.
AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilen 27 yaşındaki futbolcunun, Milan ile yeni sözleşme konusunda görüşmeye devam ettiği de aktarıldı.
Milli futbolcu bu sezon 42 maçta 9 gol 12 asistle takımına katkı sağladı.