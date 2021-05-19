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    Hakan Çalhanoğlu'na Katar'dan talip çıktı

    Milan ile biten sözleşmesini uzatma görüşmelerini sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Al-Duhail'in talip olduğu ve 3 yıl için toplamda 32 milyon Euro garanti ücret önerdiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 15:55
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    Hakan Çalhanoğlu'na Katar'dan talip çıktı

    Katar ekibi Al-Duhail, Milan'ın yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu.

    28 MİLYON MAAŞ 8 MİLYON İMZA PARASI

    SkySports'ta yer alan habere göre, Al-Duhail milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme karşılığında 24 milyon euro maaş teklif etti.

    İmza parası olarak 8 milyon euro teklif eden Katar kulübünün, gelecek hafta yıldız futbolcunun menajeriyle görüşeceği belirtildi.

    Hakan Çalhanoğlu na Katar dan talip çıktı #1

    AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

    Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilen 27 yaşındaki futbolcunun, Milan ile yeni sözleşme konusunda görüşmeye devam ettiği de aktarıldı.

    Milli futbolcu bu sezon 42 maçta 9 gol 12 asistle takımına katkı sağladı.

    Hakan Çalhanoğlu na Katar dan talip çıktı #2

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