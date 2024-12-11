Hakim Ziyech ayrılığı kafasına koydu! Devre arası yolcu

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Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray, ara transfer döneminde hem kadrosunu güçlendirme hem de takımdan ayrılacak isimleri belirleme çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Hakim Ziyech ile yolların ayrılması gündeme geldi.

Sarı-kırmızılı ekipte istenilen performansı gösteremeyen Ziyech’in, devre arasında takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Haberlere göre, Faslı yıldız bu kararını takım arkadaşlarına iletti.

GALATASARAY KANAT TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Hakim Ziyech’in ayrılık kararının ardından Galatasaray yönetimi, takıma yeni bir kanat oyuncusu kazandırmak için harekete geçti. Teknik heyet, yapılacak transferle hücum hattındaki eksikliği gidermeyi hedefliyor.

BU SEZON 317 DAKİKA SÜRE ALDI

Hakim Ziyech, bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 10 maça çıktı. Ancak 317 dakika sahada kalabilen yıldız futbolcu, sadece 1 asist üreterek beklentilerin altında kaldı.

Peki, sizce Ziyech’in Galatasaray’daki performansı neden beklentileri karşılamadı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!