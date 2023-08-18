Hakim Ziyech, Galatasaray için İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor. Tecrübeli oyuncunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

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Yaz transfer dönemini hareketli bir şekilde geçiren Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni bir yıldız ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino ve Tete hamleleriyle dikkatleri çeken Okan Buruk'un ekibi, hücum bölgesine bir yıldız daha ekliyor.

Resmi sözleşme imzalayacak

Sarı-kırmızılı takım, Londra'daki sağlık kontrollerinde sıkıntı çıkmayan Faslı yıldız Hakim Ziyech'i bu gece (cuma) İstanbul'a getirecek.

Ziyech, İstanbul'a gelmesinin ardından sponsor hastanede de sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yıllık 4.5 milyon euro kazanacak

Galatasaray, Ajax'tan 2020 yılında 40 milyon euro bonservisle Chelsea'ya transfer olan Ziyech için Londra ekibine bonuslarla birlikte 1 milyon euro ödeyecek. Ziyech, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon euro alacak.

Piyasa değeri 16 milyon euro

Hem 10 numarada hem de sağ kanatta oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu, Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giydi. Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro. İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon euro karşılığında transfer etmişti.