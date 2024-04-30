Hakim Ziyech için Suudi Arabistan'dan dudak uçuklatan teklif Yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Hakim Ziyech, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Suudi Arabistan ekibi, Ziyech için astronomik bir teklif yaptı.

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Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve ücretsiz bir şekilde satın alma opsiyonu bulunan Hakim Ziyech'e, Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi.

Sezon başında takıma katılan Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma ile toplamda 20 resmi maça çıktı. Faslı futbolcu, söz konusu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşarken 4 kez de asist performansı sergiledi.

37.5 milyon euro

Fransız basınında çıkan haberlere göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, 31 yaşındaki Faslı kanat oyuncusuna dev bir teklif yaptı.

Haberin detaylarında; Al-Shabab'ın, Hakim Ziyech'e 2.5 yıl için 37.5 milyon euro net maaş önerdiği söylendi.

Sağlık kontrolünden geçememişti

Al-Shabab, yaz transfer döneminde de Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istemiş hatta sağlık kontrollerinden de geçirmişti. Ancak yıldız oyuncu sağlık testlerini geçemeyince transfer iptal olmuş ve Galatasaray'a gelmişti.