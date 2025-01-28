Hakim Ziyech, imzaya gidiyor

Haber Merkezi
Süper Lig'de ara transferde yapacağı hamleler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılacak isimlerle ilgili de görüşmeler devam ediyor.
Kadroda düşünülmeyen futbolculardan Hakim Ziyech sarı-kırmızılılardan ayrılmaya yakın.
DUBAİ'YE GİDECEK
TRT Spor'da yer alan haberde Hakim Ziyech'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya hazırlandığı ve yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gideceği belirtildi.
34 MAÇTA 13 GOL KATKISI VERDİ
2023-2024 sezonunda Galatasaray kadrosuna katılan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 34 kez giydi.
5 milyon euro piyasa değeri bulunan Faslı futbolcu, bu maçlarda 8 gol ve 5 asistle mücadele etti.
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