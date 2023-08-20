Hakim Ziyech transfer tanıtımının perde arkası Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech'in transfer tanıtımı daha önce yapılmamış bir şekilde gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncuyu tribünde gizleyip, maç sonu amigo yaptı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Mauro Icardi'nin iki golüyle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'da galibiyetin ardından başka bir coşku da yaşandı. O da yeni transfer Hakim Ziyech'in tanıtımı...

Tribünde gizlendi

Sarı-kırmızılıların Chelsea'den transfer ettiği Faslı oyuncunun tanıtımı bir hayli garip oldu.

Yıldız oyuncu ilk önce maçı tribünden gizlenerek seyretti. Üzerindeki kapüşonluyu kafasına geçirerek maçı taraftarların arasında seyreden Ziyech için sarı-kırmızılıların anonsçusundan taraftarlara garip bir anons geldi: "Lütfen maçın ardından stadı terk etmeyin!"

İşte bu anons herkesin aklına aynı şeyi düşürdü. Ziyech'in taraftarlar buluşması...

Tribünde gizlenen Ziyech maçın son düdüğüyle birlikte şapkasını çıkarıp taraftara üçlü çektirmeye başladı.

O sırada tribünde garip bir şeyler olduğunu fark eden Galatasaraylı futbolcular, Ziyech'i tanıdılar ve tribüne koştular.

Ardından Ziyech sahaya indi ve taraftara üçlü çektirerek tribünle arasındaki bağı daha maça çıkmadan güçlendirmiş oldu.