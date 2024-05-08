Hakim Ziyech, transferinde yeni gelişme! Galatasaray, bonservisini aldı Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı. Chelsea, yıldız futbolcunun transferini onaylayan belgeyi sarı-kırmızılılara iletti.

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Süper Lig'de sezonun bitmesine üç hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunan ve tarihindeki 24. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da, transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Premier Lig devi Chelsea'dan kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Faslı futbolcunun takımda kalacağı öne sürüldü.

Satın alma opsiyonu kullanıldı

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı.

Chelsea, Faslı yıldızın transferini onaylayan belgeyi sarı-kırmızılılara ilettiğini aktardı.

Haberde yer alan detayda, 31 yaşındaki futbolcunun Chelsea'ya geri dönmeyeceği ve kalıcı olarak Galatasaray'da kalacağı detayına yer verildi.

Arap Yarımadası'na gidebilir

Öte yandan Arap Yarımadası'ndan bazı kulüpler, Hakim Ziyech'le yakından ilgileniyor.

Galatasaray, yıldız futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırabilir.

Ziyech de gelecek yüksek maaş talebine göre Arap ekiplerine imza atmaya olumlu bakıyor.

Son dönemde çıkışa geçti

9.5 milyon euro piyasa değerine sahip hücum oyuncusu, bu sezonun çoğunda istenilen performansı sergileyemese de son haftalarda büyük bir çıkışa geçti.

Son dönemde gösterdiği iyi oyunla beğenileri kazanan Ziyech, sarı-kırmızılı formayı 21 maçta giydi.

Faslı oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistle mücadele etti.