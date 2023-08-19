Hakim Ziyech: Türkiye'nin en büyüğüne geldim Galatasaray'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Galatasaray, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hakim Ziyech ve Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Anlaşmanın detayları

Transfer detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, Ziyech'in, 2023-2024 sezonu ise 3 milyon 587 bin 500 euro alacağı belirtildi. Faslı oyuncuya, bonservisinin alınması halinde 2024-2025 sezonunda net 2 milyon 850 bin euro ödeneceği aktarıldı.

Yapılan anlaşma gereği şarta bağlı opsiyonun gerçekleşmesi durumunda ise Hakim Ziyech'in 2025-2026 sezonu için ise net 2 milyon 850 bin euro alacağı kaydedildi.

"Galatasaray'la maça çıkmak için sabırsızlanıyorum"

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, GS TV'ye açıklamalar yaptı.

Hakim Ziyech yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacağım için çok gururluyum. Galatasaray'la maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Diğer büyük futbolcular gibi ben de iz bırakmak istiyorum.

"Başarılı olacağımıza inanıyorum"

Yıldız isim ayrıca şu sözleri sarf etti: