Hakim Ziyech'in Romanya'ya transferi iptal oldu

Romanya Ligi'nde mücadele eden Cluj, Hakim Ziyech'in transferinden vazgeçti.

Serbest durumda bulunan Faslı futbolcu ile görüşen Cluj, sakatlık sorunları nedeniyle Ziyech defterini kapattı.

"SOL DİZİNDE SORUN VAR"

Cluj Başkanı Ioan Varga, Ziyech için yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Anlaşma bozuldu. Hakim Ziyech ile sözleşme imzalamayacağız. Sol dizinde sorun var. Ziyech iyi biri ama sakatlık sorunları olabilecek bir futbolcu için bu kadar parayı riske atmak istemem.

"GALATASARAY MAÇLARINI DA İZLEDİM"

Sözlerine devam eden Varga, şu sözleri sarf etti:

Ziyech'in Galatasaray'daki maçlarını da izledim. Biraz çekingen gibi oynuyor ve görünüyordu. Görüşmelerden çekilme kararı aldık. Üzgünüm, Ziyech harika biri ama risk almak istemiyorum.

GALATASARAY'DA 34 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Galatasaray forması da giyen 32 yaşındaki isim, sarı-kırmızılılarda 34 maçta 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray'dan bu yılın ocak ayında Al Duhail'e transfer olan Ziyech, Al Duhail'den de temmuz ayında ayrılmıştı.