Hakim Ziyech'in yeni durağı MLS olabilir

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Süper Lig'de geride kalan 10 hafta sonunda topladığı 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 maç sonunda 7 puan toplayan ve 5. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımda Hakim Ziyech ile yollar ayrılabilir.

Galatasaray ile yolları ayırması beklenen yıldız oyuncunun yeni adresiyle ilgili Fransız basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILABİLİR

Bladi'de yer alan habere göre Hakim Ziyech'in yeni rotası MLS olabilir.

Haberde Galatasaray'da değişen sistem nedeniyle Ziyech'in artık kadroda kendisine yer bulmasının çok zor olduğu belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde ABD'ye yelken açabileceği öne sürüldü.

BU SEZON 5 MAÇTA SÜRE BULDU

7 milyon euro piyasa değerine sahip olan hücum oyuncusu, bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı.

Ziyech, bu sezon Galatasaray'da 5 maça çıktı. Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 256 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.