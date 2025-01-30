Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu.

Katar ekiplerinden Al Duhail, Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Galatasaray, çarşamba günü yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşma ile Ziyech'in sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" denilmişti.

ZIYECH'İN PERFORMANSI

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.

Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.

OKAN BURUK'A NE DEMİŞTİ?

Sarı-kırmızılıların beklentileri karşılayamayan yıldızı Hakim Ziyech, aralık ayında kulübü ve teknik direktörü Okan Buruk hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.

Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum. Okan hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim. Çok da umrumda... Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım.