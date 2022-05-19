Halil Dervişoğlu, Beşiktaş transferi için seçimi bekliyor

Süper Lig ekiplerinden transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Galatasaray'ın 22 yaşındaki santraforu Halil Dervişoğlu'ndan net cevap almak için sarı-kırmızılıların seçimini bekleyecek.

Bu sezon çeşitli sorunlarla karşılaşan ve beklenilen performansı sergileyemeyen Beşiktaş, Valerian Ismael önderliğinde gelecek sezon kadro hazırlıklarına başladı.

Bazı oyuncular ile yollar ayrılırken bazılarını takımda tutan siyah-beyazlı ekip, forvet eksiğini Galatasaray'dan yapılacak transferle tamamlamak istiyor.

Beşiktaş Halil Dervişoğlu'na talip

Sarı-kırmızılı formayı 1.5 yıldır kiralık olarak giyen Halil Dervişoğlu'na talip olan Beşiktaş, transfer konusunda son derece kararlı gözüküyor.

Resmi yazı gönderildi

Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın oyuncunun bonservisine sahip olan Brentford Kulübü ile temasa geçip, kiralamak istediklerini resmen ilettikleri yazıldı.

Dervişoğlu, kesin kararı seçimden sonra verecek

Siyah-beyazlı ekibin bu çabasına karşın Dervişoğlu, transfer için net bir karara varmış değil. Süper Lig’den başka teklifler de alan 22 yaşındaki oyuncu, 11 Haziran’daki seçim sonrası yönetime gelecek yeni başkan ve teknik direktörün tutumlarına göre kararını verecek.

27 maçta 5 gole katkı sağladı

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 27 maça çıkan Hollanda doğumlu futbolcu, 4 kez topu filelerle buluştururken 1 kez de gol pası verdi.