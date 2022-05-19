Petrol
107.77
-1.23%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
471.920
-2.13%
BTXN Coin
15.08
5.82%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C
    Halil Dervişoğlu, Beşiktaş transferi için seçimi bekliyor

    Halil Dervişoğlu, Beşiktaş transferi için seçimi bekliyor

    Süper Lig ekiplerinden transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Galatasaray'ın 22 yaşındaki santraforu Halil Dervişoğlu'ndan net cevap almak için sarı-kırmızılıların seçimini bekleyecek.
    • 19.05.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 13:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bu sezon çeşitli sorunlarla karşılaşan ve beklenilen performansı sergileyemeyen Beşiktaş, Valerian Ismael önderliğinde gelecek sezon kadro hazırlıklarına başladı.

    Bazı oyuncular ile yollar ayrılırken bazılarını takımda tutan siyah-beyazlı ekip, forvet eksiğini Galatasaray'dan yapılacak transferle tamamlamak istiyor.

    Beşiktaş Halil Dervişoğlu'na talip

    Sarı-kırmızılı formayı 1.5 yıldır kiralık olarak giyen Halil Dervişoğlu'na talip olan Beşiktaş, transfer konusunda son derece kararlı gözüküyor.

    Halil Dervişoğlu, Beşiktaş transferi için seçimi bekliyor #1

    Resmi yazı gönderildi

    Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın oyuncunun bonservisine sahip olan Brentford Kulübü ile temasa geçip, kiralamak istediklerini resmen ilettikleri yazıldı.

    Dervişoğlu, kesin kararı seçimden sonra verecek

    Siyah-beyazlı ekibin bu çabasına karşın Dervişoğlu, transfer için net bir karara varmış değil. Süper Lig’den başka teklifler de alan 22 yaşındaki oyuncu, 11 Haziran’daki seçim sonrası yönetime gelecek yeni başkan ve teknik direktörün tutumlarına göre kararını verecek.

    Halil Dervişoğlu, Beşiktaş transferi için seçimi bekliyor #2

    27 maçta 5 gole katkı sağladı

    Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 27 maça çıkan Hollanda doğumlu futbolcu, 4 kez topu filelerle buluştururken 1 kez de gol pası verdi.

    Halil Dervişoğlu, Beşiktaş transferi için seçimi bekliyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!
    Milyoner Olan Türkler

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Video Haber

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Mayıs 2022 Çarşamba: Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı
    Yaşam

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Mayıs 2022 Çarşamba: Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

    Görüş Bildir