Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a haber gönderdi

Galatasaray'da mutsuz olan Halil Dervişoğlu, gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giymek istediğini menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara iletti.

Galatasaray'da mutsuz olan Halil Dervişoğlu, menajeri aracılığıyla Beşiktaş forması giymeye hazır olduğunu iletti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin de Halil Dervişoğlu'nun transferine onay verdiği öğrenildi.

Özellikle kadroya kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetimin listesinde, Süper Lig'den tanıdık olan Aaron Boupendza ile Alexander Sörloth gibi yıldızlar var.

Golcü adayları arasına bir isim daha eklendi. Galatasaray'da mutsuz olduğu konuşulan ve son oynanan Rizespor maçında kadro dışında kalan Halil Dervişoğlu, siyah-beyazlı formayı giymeye hazır.

HALİL DERVİŞOĞLU'NDA OPSİYON YOK

Genç golcü, menajeri aracılığıyla siyah-beyazlı yönetime haber gönderdi ve "Beşiktaş'a transferim gerçekleşirse çok mutlu olurum." dediği öğrenildi.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, genç golcü için Önder Karaveli'ye fikrini sordu. Halil'in çok kabiliyetli bir oyuncu olduğunu belirten teknik adam, millî futbolcunun transferinin gelecek için çok yerinde bir karar olacağını söyleyerek onay verdi.

Bonservisi Brentford'da olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor.