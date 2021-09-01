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Halil Dervişoğlu Galatasaray'da
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu transfer etti.
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 01:30
- Güncelleme : 01.09.2021 - 02:48
Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu.
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve sezon sonunda ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.