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    Halil Dervişoğlu Galatasaray'da

    Halil Dervişoğlu Galatasaray'da

    Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 01:30
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 02:48
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    Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

    Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi.

    KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve sezon sonunda ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Halil Dervişoğlu Galatasaray da #1

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