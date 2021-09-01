Halil Dervişoğlu Galatasaray'da

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu transfer etti.

Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve sezon sonunda ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.