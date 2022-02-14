Halil Dervişoğlu, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Kayserispor maçında Torrent tarafından oyuna alınmayan Halil Dervişoğlu, sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi.

Sezon başında uzun uğraşlar sonucu Galatasaray'a kiralık olarak katılan Halil Dervişoğlu, Fatih Terim'in sürpriz ayrılığı ve takımın kötü gidişi sonrası Galatasaray'da devam etmeyi düşünmüyor.

Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray'da sezon sonu kiralık anlaşması sona erecek olan Halil Dervişoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'a geri dönmeye karar verdi.

Halil Dervişoğlu bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 3 gol 1 asist yapma başarısı göstermişti.

KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kayserispor karşısında Halil Dervişoğlu'na süre vermedi. İspanyol teknik adam Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de yer verirken Mustafa Muhammed'i Gomis'in yerine oyuna dahil etti. Galatasaray'da forvet hattında süre almayan tek isim Halil Dervişoğlu oldu.

Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla bu sezon 25 maçta forma giyerken 4 gol atıp 1 asist yaptı. Halil Dervişoğlu'nun Transfermarkt piyasa değeri ise 4 milyon euro...