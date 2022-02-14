Euro
15.34
0.04%
Dolar
13.51
0.04%
Altın
805.46
-0.33%
Borsa
2018
-1.59%
Bitcoin
574.509
-0.70%
BTXN Coin
37.84
1.17%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C
    Halil Dervişoğlu, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

    Halil Dervişoğlu, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

    Kayserispor maçında Torrent tarafından oyuna alınmayan Halil Dervişoğlu, sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sezon başında uzun uğraşlar sonucu Galatasaray'a kiralık olarak katılan Halil Dervişoğlu, Fatih Terim'in sürpriz ayrılığı ve takımın kötü gidişi sonrası Galatasaray'da devam etmeyi düşünmüyor.

    Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray'da sezon sonu kiralık anlaşması sona erecek olan Halil Dervişoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'a geri dönmeye karar verdi.

    Halil Dervişoğlu bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 3 gol 1 asist yapma başarısı göstermişti.

    Halil Dervişoğlu, Galatasaray dan ayrılmak istiyor #1

    KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAMADI

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kayserispor karşısında Halil Dervişoğlu'na süre vermedi. İspanyol teknik adam Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de yer verirken Mustafa Muhammed'i Gomis'in yerine oyuna dahil etti. Galatasaray'da forvet hattında süre almayan tek isim Halil Dervişoğlu oldu.

    Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla bu sezon 25 maçta forma giyerken 4 gol atıp 1 asist yaptı. Halil Dervişoğlu'nun Transfermarkt piyasa değeri ise 4 milyon euro...

    Halil Dervişoğlu, Galatasaray dan ayrılmak istiyor #2


    Görüş Bildir