Petrol
97.07
-1.10%
Euro
18.4035
0.01%
Dolar
17.9602
0.16%
Altın
1.035
-0.36%
Borsa
2864
0.00%
Bitcoin
443.239
0.44%
BTXN Coin
6.41
-1.83%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması

    22 yaşındaki forvetin aynı zamanda menajeri de olan Muzaffer Dervişoğlu, "Biz, Hull City ile anlaştık. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz" dedi.
    • 15.08.2022 - 08:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması

    2020-2022 yılları arasında kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve zaman zaman performansıyla beğeni kazanan zaman zaman da eleştiri oklarının hedefinde olan Halil Dervişoğlu'nun ismi yeni sezon için yine Türk takımlarıyla anılmıştı. 22 yaşındaki forvet için başta Galatasaray olmak üzere Beşiktaş ve Trabzonspor 'un da ismi geçmiş ancak üç takıma da transferi gerçekleşmemişti.

    Premier Lig'de şans da buluyor

    Brentford'un hazırlık maçlarında ve Premier Lig'in ilk haftasındaki Leicester City karşılaşmasında süre bulan başarılı oyuncunun geleceği de merak ediliyordu. İngiliz ekibi iyi bir teklif gelmediği halde milli oyuncuyu kadrosunda tutmak isterken, gelecek önerileri de değerlendirmeye alacaktı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Halil için devreye girdi.

    Görüşmeler sürüyor

    Bu durumu da Halil'in hem babası hem de menajeri olan Muzaffer Dervişoğlu resmen açıkladı. Baba Dervişoğlu, "Biz, Hull City ile anlaştık. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz." dedi. Hull ile Brentford'un görüşmelerinin devam ettiği de kaydedildi.

    Başarılı oyuncu iki sezonda Galatasaray formasıyla 45 maça çıkarken, 8 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 de asist yaptı.


    İlginizi Çekebilir

    ETTEHİYYATÜ OKU: Ettehiyyatü duası nasıl okunur, faziletleri nelerdir?
    Yaşam

    ETTEHİYYATÜ OKU: Ettehiyyatü duası nasıl okunur, faziletleri nelerdir?

    Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
    Gündem

    Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir