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Halil Dervişoğlu İstanbul'da
Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Ümit Milli Takım'ın golcü futbolcusu Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi.
- Haber Merkezi
- 22.01.2021 - 17:24
- Güncelleme : 22.01.2021 - 17:35
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bugün önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, daha önce el sıkıştığı Brentfordlu golcü Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getirdi.
Ümit Milli Takımımızda da forma giyen 21 yaşındaki oyuncunun, yapılan son görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
1 GOL 1 ASİST
Bu sezon Championchip ekibinde 12 maça çıkan Halil, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, Halil'in takımı Brentford ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.