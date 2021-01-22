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    Halil Dervişoğlu İstanbul'da

    Halil Dervişoğlu İstanbul'da

    Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Ümit Milli Takım'ın golcü futbolcusu Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 17:35
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bugün önemli bir gelişme yaşandı.

    Sarı-kırmızılılar, daha önce el sıkıştığı Brentfordlu golcü Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getirdi.

    Halil Dervişoğlu İstanbul da #1

    Ümit Milli Takımımızda da forma giyen 21 yaşındaki oyuncunun, yapılan son görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    1 GOL 1 ASİST

    Bu sezon Championchip ekibinde 12 maça çıkan Halil, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

    Halil Dervişoğlu İstanbul da #2

    KAP'A BİLDİRİLDİ

    Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, Halil'in takımı Brentford ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Halil Dervişoğlu İstanbul da #3

    Halil Dervişoğlu İstanbul da #4

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