Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da: 4 yıllık imza attı

Galatasaray, milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun eski kulübü Brentford'a 500 bin Euro ödeneceği belirtildi.
23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı vurgulanarak oyuncuya gelecek sezon 20 milyon lira ödeneceği, sonraki sezonlarda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılacağı kaydedildi.
Beşiktaş'a transfer çalımı
Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu ve kulübü Brentford ile anlaşmaya vardığı, genç futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlıların bonuslar karşılığında transferi bitirdiği öne sürülmüştü.
45 kez Galatasaray forması giydi
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Burnley forması giyen 23 yaşındaki futbolcu 11 maça çıkıp 1 gol attı.
Halil Dervişoğlu, önceki yıllarda Galatasaray'da oynadığı iki dönemde ise sarı-kırmızılılı formayla 45 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.