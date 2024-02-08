Halil Dervişoğlu yuvadan uçuyor! Süper Lig'den talip çıktı Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulmakta zorlanan Halil Dervişoğlu'na sürpriz bir talip çıktı.

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Transfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da flaş ayrılıklar yaşanabilir.

DHA'nın haberine göre; Süper Lig ekibi Rizespor, Galatasaray'ın Beşiktaş'ın elinden kaptığı Halil Dervişoğlu transferinde ciddi mesafe katetti.

Haberde, oyuncunun kiralık transferi için iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Yıllık 20 milyon lira kazanıyor

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.

Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.