Halil Dervişoğlu’na Süper lig'den talip: Kiralama teklifi Antalyaspor, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu’nu kiralamak için harekete geçti. Maaş konusunda anlaşma sağlanırsa, transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Haber Merkezi

Antalyaspor, Süper Lig’de deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 4-2 mağlup oldu.

Bu maçtan sonra eksiklerini gidermek için harekete geçen Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray’ın kadrosunda düşünülmeyen 24 yaşındaki milli golcü Halil İbrahim Dervişoğlu için kiralama teklifinde bulundu.

Antalyaspor, oyuncunun maaşının büyük bölümünü Galatasaray’ın karşılamasını istiyor.

Maaş konusunda anlaşma sağlanırsa, bu transferin yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

GEÇEN SEZON HATAY'DAYDI

24 yaşındaki Halil Dervişoğlu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Hatayspor forması giymişti.

Oyuncunun, sarı-kırmızılılarla 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.