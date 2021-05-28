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    Halil Dervişoğlu'nun babası Galatasaray'ı istiyor

    Halil Dervişoğlu'nun menajerliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu oğlunun kariyerinin Galatasaray'da devam etmesini istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2021 - 11:32
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    Halil Dervişoğlu'nun babası Galatasaray'ı istiyor

    Galatasaray'da gündem seçim olsa da bir taraftan transferle ilgili sıcak gelişmeler de yaşanıyor. Devre arasında Brendford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

    6 aylık performansıyla piyasa değerini ikiye katlayan 21 yaşındaki golcünün transferi zora girse de oyuncunun menajerliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu, Halil'in Galatasaray'da kariyerine devam etmesini istiyor.

    Halil Dervişoğlu nun babası Galatasaray ı istiyor #1

    GALATASARAY’DA KENDİNİ BULDU

    Sezonun ilk yarısında Hollanda ekibi Twente'de kiralık olarak forma giyen ve beklentileri karşılayamayan Halil Dervişoğlu 233 dakika forma giymiş gol asist performansı ortaya koyamamıştı.

    Devre arasında Galatasaray tarafından yarım sezonluğuna kiralanan ve sözleşmesinde opsiyon bulunmayan Halil Dervişoğlu 12 maçta 583 dakika şans bularak 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

    Halil Dervişoğlu nun babası Galatasaray ı istiyor #2

    BABASI GALATASARAY’I İSTİYOR

    Halil Dervişoğlu'nun menajerliğini yapan ve Galatasaray transferinde de başrolü oynayan babası Muzaffer Dervişoğlu oğlunun Sarı-Kırmızılı formayla kariyerine devam etmesine sıcak bakıyor.

    Dervişoğlu ailesi Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını tribünden takip ederek Halil'e destek vermişti.

    Halil Dervişoğlu nun babası Galatasaray ı istiyor #3

    FİYATINI 2 KATINA YÜKSELTTİ

    A Milli Takım'a ilk kez davet alan ve Azerbaycan maçıyla birlikte milli formayı giyerek ilk maçında golünü atan Halil Dervişoğlu Galatasaray'a geldiğinde piyasa değeri 1.5 milyon euroydu.

    Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansın ardından 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon euroya yükseldi.

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