Halil Dervişoğlu'nun babası: Önceliğimiz Galatasaray olur

Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, verdiği röportajda transfer söylentileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu Halil, transfer dedikodularının gündeminde.

Galatasaray formasıyla bu sezon yıldızı parlayan ve bonservisi İngiltere'nin Brentford takımında bulunan genç futbolcu Halil Dervişoğlu konusunda, baba Muzaffer Dervişoğlu önemli açıklamalar yaptı.

"30 - 40 MİLYON EUROLAR KONUŞULUYOR"

Oğlunun geleceği ile ilgili Baba Dervişoğlu,"Brentford'da takımın forveti Ivan Toney satılacak mı, satılmayacak mı, ondan sonra karar verilecek Halil'in durumuna. Para konuşmuyorlar zaten. Gündemde 8-10 milyon Euro dönüyor ama bunlar sadece söylenti. Ben 8-10'a da bırakacaklarını tahmin etmiyorum. Brentford'un Halil'den beklentisi çok yüksek, 30-40 milyon Euro'lar konuşuluyor" diye konuştu.

“ÖNCELİĞİMİZ GALATASARAY”

Fanatik'e verdiği demeçte önceliğin Galatasaray'da olduğunu belirten Muzaffer Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Ivan Toney tekrar Brentford'da kalırsa biz o zaman kiralık gideriz. Ya da Toney ile eşit şans bulmamız lazım. Yoksa orada kalmayız, kiralık gideriz. Önceliğimiz Galatasaray olur. Halil orada mutlu. Ama elimizde olan bir durum değil. Bakarsın İspanya'ya, İtalya'ya veya Almanya'ya verirler. Çünkü buralardan teklifler var. Orada kulübün vereceği karar önemli..."