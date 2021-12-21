Hamit Altıntop: Kenan Koçak'ı bırakmayız

Hamit Altıntop, “Kenan hoca yeni başladı. Onu verme gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe’de beklenen ayrılık yaşandı, Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Beşiktaş derbisi sonrası zirvenin 14 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde fatura Portekizli teknik adama çıktı.

Hoca adaylarından biri de A Milli Takım’da yardımcı antrenörlük yapan Kenan Koçak…

Sarı-lacivertlilerin en güçlü hoca adayı olan Koçak için A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop açıklamada bulundu.

“FENERBAHÇE’YE VERME NİYETİMİZ YOK”

Hamit Altıntop, Kenan Koçak konusunda Lig Radyo'ya yaptığı açıklamada, "Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor! Kenan Koçak'ın başka bir takıma gitmesini istemiyoruz. Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen." dedi.