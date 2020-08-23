Hamza Hamzaoğlu: Gökhan ayrılmak istiyor

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş ile prensipte anlaşan Gökhan Töre'nin takımda kalmak istemediğini söyledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Malatya temsilcisinin Bolu'da yeni sezon için gerçekleştirdiği kampta AA muhabirine açıklamada bulundu.

"AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR"

Hamzaoğlu, "Gökhan Töre ayrılmayı düşünüyor. O konuda yönetim kurulu gerekeni yapacak. Ben kendisiyle henüz görüşmedim çünkü geldiğimde yoktu. Burada şu anda olan oyuncularımla ilgilenmek zorundayım. Mevcut oyuncularımı iyi tanımak zorundayım. İlerleyen günlerde Gökhan'la da görüşürüz." diye konuştu.