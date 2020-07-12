Hannover 96, Arda Turan'ı istiyor

Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, "Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz" diyerek tecrübeli oyuncuyu transfer etmek istediklerini açıkladı.

Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan ve uzun süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arda Turan'a talip çıktı.

Alman ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak, "Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz." diyerek 33 yaşındaki oyuncunun transfer listelerinde olduğunu söyledi.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY

Ancak her fırsatta Galatasaray'a dönmek istediğini belirten Arda'nın önceliği sarı-kırmızılı kulüp.

Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'dan haber beklediği, eğer transfer gerçekleşmezse o zaman diğer teklifleri düşüneceği öğrenildi.