Haris Seferovic'e İsviçre'den talip çıktı

Galatasaray'a büyük beklentilerle gelen fakat istenilen performansın altında kalan yıldız golcü Haris Seferovic'e ülkesinden talip çıktı.

Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız katan Galatasaray adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Sezona tutuk başlasa da son maçlarda gösterdiği performansla taraftarından alkış aldı.

Son 3 maçını kazanan sarı kırmızılı takım bu maçlarda Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir gibi 3 zorlu rakibi mağlup etti. Başakşehir'i ise 7-0'lık tarihi bir skorla yenmişti.

İlk ayrılık netleşiyor

Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Cimbom'da aynı zamanda yolların ayrılacağı oyuncular da netleşiyor. Bunlardan bir tanesi de Haris Seferovic.





Seferovic için teklif geldi

Galatasaray'ın ocak ayında yollarını ayırmak istediği forveti Haris Seferovic, Katar'da İsviçre için ter döküyor.

Dünya Kupası'nda piyasa yapması beklenen golcü futbolcuya ilk teklif ülkesinden geldi.

Servette istiyor

İsviçre'de şampiyonluğa oynayan lig ikincisi Servette, deneyimli forveti transfer etmek istiyor. Servette Sportif Direktörü Philippe Senderos, İstanbul'a gelerek oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.

Senderos, pazar akşamı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki basketbol maçını da yerinde takip etti.





Ayrılmaya sıcak bakıyor

Benfica'dan kiralık gelen Seferovic'in sözleşmesinde 21 maç ilk 11 çıkmasına bağlı opsiyon bulunuyor. İcardi ve Gomis'in arkasında 3. tercih konumuna düşen 30 yaşındaki oyuncu, forma şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın ocak ayında göndermek istediği İsviçreli forveti, Servette kulübü almak için hamle yaptı. İsviçre ekibi yönetimle pazarlık için masaya oturacak.





Beklentilerin altında kaldı

Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 8 maça çıkan Seferovic henüz gol ve asist katkısı yapamadı. Türkiye Kupası'nda 2 maçta 2 gol atan Seferovic beklentilerin altında kaldı.

Sezon sonuna kadar Galatasaray ile sözleşmesi olan oyuncunun piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.



