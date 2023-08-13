Harry Kane: Kupalar kazanmak istiyorum Bayern Münih'in yeni transferi Harry Kane, Alman ekibinde kupalar kazanmak istediğini söyledi.

Almanya Birinici Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İngiltere’nin Tottenham takımında forma giyen Harry Kane’yi kadrosuna katmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Kane transferi için İngiliz temsilcisine 120 milyon euro bonservis bedeli öderken, yıldız golcüye yıllık 25 milyon euro maaş verecek.

Bayern Münih'in Leipzig'e 3-0 kaybettiği Almanya Süper Kupa maçında kadroda yer alan Harry Kane için Bundesliga devi bugün bir imza töreni düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Kane, kariyer hedeflerinden bahsetti.

"Yorucu bir süreç oldu ama artık buradayım"

Transferin yorucu bir süreç olduğundan bahseden golcü isim şunları söyledi:

Bu benim ilk büyük transferim. Yorucu bir süreç oldu ama artık buradayım. Şehre, kültüre ve kalan her şeye ayak uydurmak istiyorum.

"Uçağımı 65 bin taraftar internet üzerinden takip etmiş"

Taraftarların yoğun ilgisi hakkında Kane, şu ifadeleri kullandı:

Münih'e inen uçağımı 65 bin taraftar internet üzerinden takip etmiş. Böyle bir şeyin mümkün olduğunu bile bilmiyordum.

"Kupalar kazanmak istiyorum"

Kariyer hedefinden bahseden 30 yaşındaki futbolcu şu sözleri sarf etti:

Kariyerimin sonunda, farklı ligleri ve kültürleri tecrübe etmediğim için pişman olmak istemedim. Thomas Tuchel, anlaşmada büyük rol oynadı. Ben ve ailem için en iyi kararı verdik. Premier Lig'de kalıp Alan Shearer'ın rekorunu kırmak tabii ki güzel olurdu ama kariyerimde bundan daha iyi başarılar var zaten. Burada kupalar kazanmak istiyorum.

Kariyerinde bireysel olarak birçok başarı elde eden Harry Kane, kulüpler düzeyinde ise şansının bir türlü kıramadı.

90 milyon euro piyasa değerine sahip yıldız futbolcu hiç kupa sevinci yaşayamadı.