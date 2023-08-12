Harry Kane resmen Bayern Münih'te Tottenham ile yollarını ayırdığı duyuran Harry Kane, Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.

Harry Kane, Tottenham'dan ayrıldığını açıkladı. İngiliz golcü, Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer oldu. Alman kulübü, Kane ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bonuslarla 120 milyon euro bonservis ödenecek

100+20 milyon euro karşılığında Alman devinin yolunu tutan İngiliz futbolcu, Bayern'de 9 numaralı formayı giyecek.

Harry Kane transferi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Artık FC Bayern'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. FC Bayern dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve kariyerimde hep en üst seviyede ilerlemek ve kendimi kanıtlamak istediğimi söylemişimdir. FC Bayern, kazanma kültürüyle karakterize edilir. Burada olmak bana çok iyi hissettiriyor.

3 kez gol kralı oldu, kupa kazanamadı

Tottenham'ın altyapısından yetişen Kane, profesyonel kariyerinin başlarında kiralık olarak gönderildiği Leyton Orient, Millwall, Norwich ve Leicester maceralarının ardından 10 yıldır aralıksız olarak İngiliz takımında forma giyiyordu.

Hiç kupa kazanamadığı Tottenham'da 435 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 280 gol atarken, 64 kez de asist yaptı.

Harry Kane bu süreçte 2015-2016, 2016-2017 ve 2020-2021 yıllarında Premier Lig'de gol krallığı yaşadı.

İngiliz oyuncu ayrıca, 2018 Dünya Kupası, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de gol kralı olmuştu.