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Harry Kane Tottenham’dan ayrılıyor
Tottenham’ın yıldız forveti Harry Kane, yaz transfer sezonunda takımdan ayrılmak istiyor.
- Haber Merkezi
- 18.05.2021 - 11:33
- Güncelleme : 18.05.2021 - 11:50
İngiliz forvet Harry Kane, Tottenham’da kupa sevinci yaşayamazken takımının bu sene Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması durumunda kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
PREMİER LİG’DE KALMAK İSTİYOR
Sky Sports’un haberine göre; İngiliz forvet, kendisiyle ilgilenecek kulüplerle temasa geçti. Manchester United, Manchester City ve Chelsea’nin Kane için istekli olduğu belirtilirken eski hocası Pochettino’nun teknik direktörlük yaptığı Paris Saint-Germain de Harry Kane’i listesine aldı.
Premier Lig’de kalmaya daha sıcak bakan forvet, EURO 2020 öncesi kararını verecek.
Tottenham’da geçirdiği 8 sezonda 334 maça çıkan Kane, 220 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.