Harry Kane Tottenham’dan ayrılıyor

Tottenham’ın yıldız forveti Harry Kane, yaz transfer sezonunda takımdan ayrılmak istiyor.

İngiliz forvet Harry Kane, Tottenham’da kupa sevinci yaşayamazken takımının bu sene Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması durumunda kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

PREMİER LİG’DE KALMAK İSTİYOR

Sky Sports’un haberine göre; İngiliz forvet, kendisiyle ilgilenecek kulüplerle temasa geçti. Manchester United, Manchester City ve Chelsea’nin Kane için istekli olduğu belirtilirken eski hocası Pochettino’nun teknik direktörlük yaptığı Paris Saint-Germain de Harry Kane’i listesine aldı.

Premier Lig’de kalmaya daha sıcak bakan forvet, EURO 2020 öncesi kararını verecek.

Tottenham’da geçirdiği 8 sezonda 334 maça çıkan Kane, 220 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.