Euro
10.1946
0.84%
Dolar
8.3428
0.37%
Altın
500.91
0.39%
Borsa
1.463
0.62%
Bitcoin
375.900
-1.45%
EXEN Coin
40.22
-0.07%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Harry Kane Tottenham’dan ayrılıyor

    Tottenham’ın yıldız forveti Harry Kane, yaz transfer sezonunda takımdan ayrılmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 11:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Harry Kane Tottenham’dan ayrılıyor

    İngiliz forvet Harry Kane, Tottenham’da kupa sevinci yaşayamazken takımının bu sene Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması durumunda kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

    PREMİER LİG’DE KALMAK İSTİYOR

    Sky Sports’un haberine göre; İngiliz forvet, kendisiyle ilgilenecek kulüplerle temasa geçti. Manchester United, Manchester City ve Chelsea’nin Kane için istekli olduğu belirtilirken eski hocası Pochettino’nun teknik direktörlük yaptığı Paris Saint-Germain de Harry Kane’i listesine aldı.

    Harry Kane Tottenham’dan ayrılıyor #1

    Premier Lig’de kalmaya daha sıcak bakan forvet, EURO 2020 öncesi kararını verecek.

    Tottenham’da geçirdiği 8 sezonda 334 maça çıkan Kane, 220 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir