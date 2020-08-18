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    Hart, Karagümrük'e değil Tottenham'a transfer oldu

    Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile anlaştığı iddia edilen İngiliz kaleci Joe Hart, Tottenham'a imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 15:34
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    Hart, Karagümrük'e değil Tottenham'a transfer oldu

    Son olarak Burnley forması giyen Joe Hart, geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibiyle yollarını ayırmıştı.

    Yeni durağı merak edilen 33 yaşındaki file bekçisinin Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile anlaştığı iddia edilmişti.

    Ancak Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham Kulübü, tecrübeli eldiveni kadrosuna katarak çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurmuş oldu.

    Hart, yeni sezonda da Premier Lig'de forma giymeye devam edecek.

    Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaştı iddiası yalan çıktı

    Hart, Karagümrük e değil Tottenham a transfer oldu #1

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